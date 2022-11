POL-DH: --- Twistringen, Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest

Diepholz (ots) - PK Weyhe 1. Diebstahl aus Wohnung Am Sonntagvormittag nutzten Unbekannte ein offenstehendes Fenster eines Wohnhauses aus und gelangten in der Saarstraße in Stuhr in das Schlafzimmer. Hier wurde aus einer Schatulle Schmuck entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. 2. Diebstahl aus Pkw In Stuhr-Seckenhausen, in der Straße An den Eichen, nutzten Unbekannte am Samstag, in der ...

mehr