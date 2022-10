Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.10.2022

Diepholz (ots)

PK Weyhe

1.

Diebstahl aus Wohnung Am Sonntagvormittag nutzten Unbekannte ein offenstehendes Fenster eines Wohnhauses aus und gelangten in der Saarstraße in Stuhr in das Schlafzimmer. Hier wurde aus einer Schatulle Schmuck entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

2.

Diebstahl aus Pkw In Stuhr-Seckenhausen, in der Straße An den Eichen, nutzten Unbekannte am Samstag, in der Zeit von 12:30 - 17:30 h, den Umstand, daß eine 71-jährige Anwohnerin ihren Pkw nicht verschlossen hatte. Aus dem Pkw wurde ihre Handtasche entwendet, in der sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld befand. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca 150,-EUR.

3.

Unfallbeteiligter legt gefälschten Führerschein vor Am Sonntagnachmittag, gg. 16:50 h, kam es in Weyhe-Kirchweyhe, auf der Kirchweyher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann aus Georgien fuhr vor eine Ampel versehentlich rückwärts und stieß leicht gegen den hinter ihm stehenden Pkw eines 20-jährigen Weyhers. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, daß der Führerschein des Georgiers höchstwahrscheinlich gefälscht war. Dieser wurde zur weiteren Begutachtung beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek,POK --- WDL ---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell