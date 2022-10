Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 30.10.2022

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Einbruchdiebstahl in Stuhr-Moordeich

In der Zeit von Mittwoch bis Samstag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Stuhr-Moordeich. Die bislang unbekannten Täter drangen in das Einfamilienhaus ein und entwendeten Bargeld. Hinweise aus der Bevölkerung zur Ergreifung der Täter nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 entgegen.

Einbruchdiebstahl in Stuhr-Seckenhausen

Am Samstag, den 29.10.2022, um 19:20 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in der Straße "Zum Sportplatz" in Stuhr-Seckenhausen. Der bislang unbekannte Täter konnte durch eine Hausbewohnerin auf frischer Tat betroffen werden, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Die Polizei Weyhe freut sich auch hier über Hinweise aus der Bevölkerung.

Brand eines Pkw in Stuhr-Brinkum

Am Samstag kommt es in den Abendstunden, gegen 21:00 Uhr, zu einem Brand eines Pkw vor dem Rewe Einkaufsmarkt in der Rosenstraße in Stuhr-Brinkum. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Brinkum gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde im weiteren Verlauf durch ein Abschleppunternehmen aus Stuhr abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 10-jährigen Jungen in Stuhr

Am Samstag befuhr ein 10-jähriger Junge mit seinem Fahrrad eine Stichweg der Goethestraße in Stuhr. Der Junge möchte aus dem Stichweg auf die Goethestraße fahren und übersieht hierbei einen auf der Goethestraße fahrenden Pkw. Der 10-jährige Junge kollidiert schließlich seitlich mit dem Pkw der 29-jährigen Fahrzeugführerin. Bei dem Verkehrsunfall wird der 10-jährige Junge leicht verletzt.

PK Syke

Gemeinschädliche Sachbeschädigung in Asendorf ZEUGENAUFRUF

In dem kleinem Park in 27330 Asendorf, Am Bahnhof, Alte Heerstraße, wurden in der Zeit vom Freitag, den 28.10.2022, 20:00 Uhr bis Sonnabend, den 29.10.2022, 11:00 Uhr, zwei Bänke so beschädigt, dass sie nicht mehr durch Jedermann genutzt werden können. Es wurde Anzeige wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung von Amts wegen aufgenommen. Wenn jemand Hinweise zu der Tat oder verdächtige Umstände wahrgenommen hat, bitte bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen (04252/938250) oder Polizei Syke (04242/969-0) melden.

PK Sulingen

Drei Taten in Kirchdorf

Mutmaßlich in der Zeit von Freitag auf Samstag kam es im Ortsgebiet von Kirchdorf zu gleich mehreren Diebstählen von Privatgrundstücken. In der Straße "Zum Hollberg" entwendeten unbekannte Täter jeweils aus einem Carport ein Fahrrad sowie Gartengeräte und Werkzeuge. In der angrenzenden Straße "Auf dem Brinke" wurde sich außerdem gewaltsam Zugang zu einer Scheune verschafft. Aus dieser konnten die Täter jedoch kein Diebesgut erlangen.

182 Quadratmeter Fliesen in Mallinghausen entwendet

In der Zeit vom 22. bis zum 29.10.2022 kam es in Schwaförden, Ortsteil Mallinghausen, zu einem Diebstahl von ca. 182 Quadratmeter Fliesen. Diese waren auf einer Baustelle in Alleinlage auf insgesamt drei Paletten gelagert und wurden von unbekannten Tätern auf bislang unbekannte Art und Weise abtransportiert.

Zeugen, die Hinweise zu den o. g. Vorfällen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 in Verbindung zu setzen.

