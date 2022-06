Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Gefährliche Körperverletzung durch Bierflasche

Koblenz (ots)

Nicht nur einmal ist ein amtsbekannter 22-Jähriger der Polizei am Wochenende aufgefallen: Freitagabend, 24.06.2022, zeigte ein 46-jähriger Mann aus Koblenz eine Körperverletzung zu seinem Nachteil an. Gegen 22:45 Uhr wurde er in der Clemensstraße unvermittelt von einem jungen Mann und seiner weiblichen Begleitung angerempelt. Auf Ansprache des Geschädigten stürmte der junge Mann auf ihn zu und versuchte, ihn zu attackieren. Als die Begleiterin dazwischen funkte und der 46-Jährige dadurch kurzzeitig abgelenkt war, nutzte der Täter den Moment und schlug dem Opfer mit einer Glasflasche auf den Kopf. Danach entfernte sich das Paar von der Örtlichkeit.

Bei der Täterbeschreibung war den Polizeibeamten schnell klar, um wen es sich handeln könnte. Bereits am Vortag ist der 22-Jährige im Rahmen eines Ladendiebstahls sowie in der Vergangenheit polizeilich - auch mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten - in Erscheinung getreten.

Der Verletzte erlitt eine Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell