Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sprinterfahrer unter berauschenden Mitteln unterwegs

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag, den 25.06.2022 auf Sonntag, den 26.06.2022 fiel kurz nach Mitternacht ein weißer Sprinter auf. Dieser kam einer Streifenwagenbesetzung der Polizeiinspektion Koblenz 2 An der Ringmauer entgegen. Nach Erblicken des Streifenwagens verringerte er seine Geschwindigkeit deutlich und bog in die Weinbergstraße ab.

Die Einsatzkräfte wendeten sodann und konnten die beiden Insassen noch fußläufig in der Nähe des abgestellten Fahrzeugs antreffen. An der frischen Luft konnte unmittelbar der Grund der auffälligen Fahrweise wahrgenommen werden: Es roch deutlich nach Marihuana. Bei dem Fahrer wurde im Rahmen der Durchsuchung Cannabis in der Hosentasche aufgefunden. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.

Der Fahrer wurde sodann auf die Dienststelle sistiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafanzeigen gegen den 21-jährigen Beschuldigten wurden verfasst. Der praktischerweise bereits geparkte Sprinter musste vor Ort belassen werden.

