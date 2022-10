Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Kontrolle über Pkw verloren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.10.2022 verlor ein 21-Jähriger gegen 17.15 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen Baum. Der junge Mann aus Bad Waldliesborn war mit seinem Auto auf der Waldliesborner Straße in Richtung Liesborn unterwegs. In einer Kurve geriet der 21-Jährige mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn und lenkte gegen. Daraufhin geriet das Auto ins Schleudern und in den Straßengraben. Dort prallte der Pkw gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen und seinen 19-jährigen Beifahrer aus Bad Waldliesborn in ein Krankenhaus. Um das Auto bergen zu können, sperrten Polizisten die Liesborner Straße für etwa zehn Minuten.

