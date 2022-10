Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.10.2022 ereignete sich gegen 17.15 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 51 in Ostbevern, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden. Eine 49-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B 51 in Richtung Telgte und musste wegen eines abbiegenden Fahrzeugs anhalten. Das bemerkte ein in gleicher Richtung fahrender 60-jähriger Ennigerloher zu spät und fuhr mit seinem Auto auf den Pkw der Münsteranerin auf. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Bei dem Auffahrunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

