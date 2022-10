Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann zeigte sich schamverletzend und drohte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.10.2022 suchte ein Unbekannter gegen 23.45 Uhr eine Anschrift an der Ennigerloher Straße in Oelde auf und bedrohte den Hausbesitzer verbal. Des Weiteren zeigte der Mann dem 42-jährigen Oelder sein Geschlecht und versuchte auf das Grundstück zu gelangen. Kurz drauf flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt.

Der Gesuchte ist schlank, südosteuropäischen Typs, trug einen gelben Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose, hat dunkle Haare und ist etwa 25 Jahre alt. Der Unbekannte hatte Kopfhörer um den Hals gehängt.

Wer hat den Mann um Mitternacht herum auf der Ennigerloher Straße oder in der Innenstadt gesehen? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell