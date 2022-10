Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Gleich zwei Unfälle - Barenburg, Diebstahl eines Zigarettenautomaten ---

Diepholz (ots)

Barenburg - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

In der Zeit von Freitag letzter Woche bis Dienstag dieser Woche entwendeten bislang unbekannte Täter in Barenburg, Im Flecken, einen auf einem Metallständer befestigten Zigarettenautomaten. Dabei durchtrennten sie gewaltsam den Metallständer. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3600 Euro.

Syke-Barrien - Kreuzungsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.10 Uhr wurde an der "Krusenberg-Kreuzung" eine Person leicht verletzt. Eine 25-jährige Seat-Fahrerin wollte aus der Straße Krusenberg kommend nach links auf die B 6 einbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 34-jährigen Fahrerin aus Bremen, die auf der B 6 in Richtung Bremen unterwegs war. Die 34-jährige Bremerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro.

Twistringen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Dienstag in der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.15 Uhr wurde einer 63-jährigen Twistringerin beim Einkaufen im Discounter in der Lindenstraße die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Die Handtasche hatte die Twistringerin in einem Einkaufswagen abgelegt. In der Geldbörse haben sich insgesamt 280 Euro Bargeld und diverse Papiere befunden. Um einem Diebstahl vorzubeugen, rät die Polizei, Wertsachen immer nahe am Körper zu tragen und nicht offen für jeden sichtbar z.B. im Einkaufswagen.

Stuhr - Gleich zwei Unfälle

Am Mittwoch wurde eine 82-jährige Pkw-Fahrerin innerhalb weniger Minuten in gleich zwei Verkehrsunfälle verwickelt. Zunächst hatte die 82-Jährige gegen 12.15 Uhr beim Ausparken auf einem Parkstreifen an der Stuhrer Landstraße Höhe Kirche einen geparkten Pkw Fiat beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Rentnerin anschließend zum Parkplatz der Volksbank in der Blockener Straße. Als sie dort bei einem Wendemanöver rückwärts fuhr, stieß sie mit ihrem Pkw gegen eine 84-jährige Fußgängerin. Diese stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe der Sachschäden stand bei der Unfallaufnahme noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell