Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit einer Verletzten am Büchsenschütz

Hattingen (ots)

Ein 31-jähriger Sprockhöveler fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Ford auf der Straße Am Büchsenschütz in Richtung Hüttenstraße. Als er beabsichtigte nach links in die Hüttenstraße abzubiegen, übersah er dabei die im Gegenverkehr fahrende 49-Jährige in ihrem VW Beetle und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 49-jähroge Bochumerin wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

