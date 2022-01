Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Stobra (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße Stobra in Richtung Hermstedt ereignete sich am 25.01.2022, gegen 17:45 Uhr ein Wildunfall. Ein 28jähriger im Pkw Opel befuhr die genannte Straße, als auf halber Strecke zwischen den beiden Ortschaften unvermittelt von links ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Er konnte einen Zusammenstoß trotz Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

