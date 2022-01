Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Mattstedt (ots)

Auf der B 87, an der Poche führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 25.01.2022, in der Zeit von 07:00 Uhr bis 21:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 503 Fahrzeuge durchfuhren im besagten Zeitraum die Kontrollstelle. Im Ergebnis gab es 46 Beanstandungen. 40 Verwarngelder sind nunmehr auszusprechen sowie 6 Bußgelder. Der Tageshöchstwert lag bei 87 km/h bei erlaubten 50 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell