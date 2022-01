Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Uhr gestohlen

Weimar (ots)

Eine unbekannte Frau betrat gestern Nachmittag, gegen 15:45 ein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Weimarer Steubenstraße. Sie verwickelte den Mitarbeiter in ein Gespräch. In einem Moment der Unaufmerksamkeit, griff sich die Frau eine gerade in Reparatur befindliche hochwertige goldene Armbanduhr. Im Anschluss verließ sie mit dieser das Geschäft. Hinweise zur Identität der Frau gibt es nicht. Laut Aussagen soll sie etwa 30-40 Jahre alt und knapp 1,70 m groß sein. Sie sei leicht korpulent und Brillenträgerin. Zudem trug sie gestern ein grünes Kopftuch und lange zum Zopf gebundene Haare. Wer Angaben zu der Person mach kann, wird gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

