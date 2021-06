Polizei Köln

POL-K: 210622-5-K Fluchtversuch vor Polizei endet in zwei geparkten Autos

Köln (ots)

Am Montagmittag (21. Juni) gegen 13 Uhr ist ein 14-jähriger Rollerfahrer mit seinem Sozius in der Köln Humboldt-Gremberg beim Versuch einer Polizeikontrolle zu entkommen in zwei geparkte Autos gefahren und hat sich dabei schwer verletzt.

Die Jugendlichen waren einem Motorradpolizisten auf der Gießener Straße aufgrund ihres jungen Aussehens aufgefallen. Auf die Aufforderung anzuhalten, reagierte der Fahrer des Leihrollers mit dem Gaspedal und versuchte zu entkommen. In Höhe der Taunusstraße soll er nach ersten Erkenntnissen beim Blick nach Hinten die Kontrolle verloren und mit einem geparkten Ford und Mercedes kollidiert sein. Danach ließen die Jugendlichen den Roller liegen und flüchteten vom Unfallort.

Wenige Minuten später erreichte die Feuerwehrleitstelle ein Notruf, bei dem sich die Eltern eines verletzten 14-Jährigen meldeten und von einem angeblichen E-Scooter-Unfall berichteten. Der hinzugerufene Motorradpolizist konnte den jungen Kölner als den zuvor geflüchteten Fahrer des Rollers identifizieren. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Gesichts- und Beinverletzungen in eine Klinik. Polizisten stellten den Roller sicher. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam unterstütze bei der Spurensicherung. Die Fahndung nach dem Mitfahrer dauert an. (mw/rr)

