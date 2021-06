Polizei Köln

POL-K: 210622-3-K Unfallursache Abbiegen und Ablenkung - zwei schwerverletzte Radfahrende

Köln (ots)

Bei zwei Verkehrsunfällen sind am Montag (21. Juni) innerhalb von zehn Minuten in den Stadtteilen Lindenthal und Zollstock zwei Radfahrende (w26, m34) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 8.40 Uhr soll die auf eine Grundstückseinfahrt abbiegende Fahrerin eines Peugeot (36) einen auf dem Radweg der Aachener Straße stadteinwärtsfahrenden 34 Jahre alten Radfahrer erfasst haben.

Nur 10 Minuten später stürzte eine 26-jährige Radfahrerin kopfüber auf den Gottesweg, nachdem ihr nach ersten Erkenntnissen ein Bluetooth-Kopfhörer aus dem Ohr gefallen war und sie daraufhin eine Vollbremsung durchführte. (mw/rr)

