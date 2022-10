Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Unfall unter Alkoholeinfluss - Twistringen, Pkw mit Farbe beschmiert ---

Diepholz (ots)

Syke - Betrunken Unfall verursacht

Als ein 55-jähriger Syker am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr von der Straße "Am Lindhof" nach rechts auf die Straße "Finkenberg" abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei erheblichen Alkoholgeruch bei dem Syker fest. Bei einem Alkoholatemtest kam ein Wert von über 2 Promille heraus. Der Syker musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bassum - Brand in einer Restabfallbehandlungsanlage

Aus bisher ungeklärter Ursache entstand am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr ein Brand in der Restabfallbehandlungsanlage der AWG in Wedehorn. Es brannte lediglich in einer Halle der Restmüll. Die Halle wurde stark verraucht. Die beiden Freiwilligen Feuerwehren Bassum und Wedehorn waren schnell vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Am Gebäude entstand kein Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Twistringen - Pkw mit Farbe beschmiert

Als ein Fahrzeugbesitzer am Sonntag gegen 16:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, erlebte er eine böse Überraschung. Unbekannte hatten das am Samstag gegen 14 Uhr in der Grenzstraße abgestellte Fahrzeug, ein weißer Ford-Mustang, komplett mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Farbe lässt sich nicht mehr entfernen; betroffen ist das komplette Fahrzeug, so dass der Sachschaden ca. 10000 beträgt. Wer in der Grenzstraße am vergangenen Wochenende etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

