Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 23.10.2022

Diepholz (ots)

Meldung aus dem Polizeikommissariat Sulingen Verkehrsunfall auf B 214 mit 4 leichtverletzten Personen Am Samstagmittag fuhr ein 31jähriger aus Minden mit seinem PKW vom Zubringer der Barenburger Straße auf die Bundesstraße 214 auf, ohne den querenden und vorfahrtsberechtigten Verkehr der Bundesstraße zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem kreuzenden Sattelzug. Zeugenangaben zufolge habe es so ausgesehen, als ob der Fahrer die Einmündung des Zubringers zur Bundesstraße für einen Beschleunigungsstreifen gehalten habe. Der 31jährige und seine weiteren 4 Insassen wurden leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges wurde nicht verletzt.

Meldung aus dem Polizeikommissariat Syke Versuchter Einbruch in Restaurant in Twistringen Am Samstag, den 22.10.2022, in der Zeit von 04.00 Uhr bis 04.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Restaurants an der Südstraße in Twistringen. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Twistringen (04243/970570) sowie die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

Versuchter Einbruch in Autohaus in Syke

In der Zeit von Freitag, den 21.10.2022, 19.00 Uhr bis Samstag, den 22.10.2022, 12.15 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Autohauses an der Syker Straße in Bassum zu verschaffen. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Hinweise und verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Bassum (04241/971680) sowie der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

Meldung aus dem Polizeikommissariat Weyhe Kennzeichendiebstahl in Stuhr In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von einem Opel Corsa, der in der Stuhrer Landstraße in Stuhr abgestellt war, beide Kennzeichenschilder entwendet. Ob ein Zusammenhang mit weiteren Diebstählen besteht, die sich in der Nähe ereignet haben, wird noch geprüft.

Aufgebrochener Transporter in Stuhr

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Samstagvormittag wurde ein Transporter, der ebenfalls an der Stuhrer Landstraße in Stuhr abgestellt war, aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden mehrere Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Am Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicher Schaden.

Kraftstoffdiebstahl in Stuhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus mindestens drei Lkw, die in der Johannes-Kepler-Str. in Stuhr abgestellt waren, Diesel im Wert von über 300,-EUR abgezapft und entwendet. Dazu wurden die Tankverschlüsse aufgebrochen, so dass an den Fahrzeugen auch Sachschaden entstand.

Pkw fährt auf Poller auf in Weyhe

Am Samstagnachmittag, gg. 16:00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Weyherin mit ihrem VW Touran die Schulstraße in Weyhe-Leeste. Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Fahrzeug mit einem Poller kollidierte. Dadurch setzte sie mit ihrem Wagen auf den Poller auf, so dass zur Bergung des Fahrzeuges ein Kran notwendig war. Eine erste medizinische Betreuung vor Ort ergab, dass die Frau unverletzt geblieben war, vorsorglich trotzdem in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell