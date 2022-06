Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erhoffen sich nach einer Sachbeschädigung an einem Skoda Fabia Hilfe aus der Bevölkerung. Der Wagen war am Donnerstagnachmittag auf dem stark frequentierten Parkplatz des Alten Schlosses zu Hohenbaden abgestellt. Zwischen 14 Uhr und 15:20 Uhr wurde der Lack des Autos von einem bislang Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und so ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro angerichtet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte unter der Telefonnummer: 07221-680-0 an die Ermittler des Polizeireviers Baden-Baden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell