POL-DH: --- Diepholz, Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest - Unfälle mit Verletzten in Bassum, Dörrieloh, Lemförde und Stuhr

Lemförde - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Lemförde, Hauptstraße, wurden gegen 18.30 Uhr zwei Personen schwer verletzt. Ein 78-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Hauptstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Als er langsamer wurde und seinen Pkw abbremste, erkannte ein nachfolgender 19-jähriger Pkw-Fahrer die Situation zu spät. Der 19-Jährige wich nach links aus und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 43-jährige Fahrer und dessen 51-jähriger Mitfahrer wurden schwerer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 25000 Euro.

Diepholz - Polizei nimmt Automatenaufbrecher fest

Gegen 23.10 Uhr am Donnerstag beobachteten Zeugen insgesamt 5 Jugendliche, die im Parkweg an einem Zigarettenautomaten hantieren. Sie rissen den Automaten samt Fuß aus dem Erdreich, schlugen dagegen und sprangen auf ihm herum. Als die erste Polizeistreife eintraf, flüchteten alle in unterschiedliche Richtungen. Drei 15, 17 und 18 Jahre alte Jugendliche konnte die Polizei in Tatortnähe festnehmen. Sie wurden zur Dienststelle verbracht und vernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie den Erziehungsberechtigten übergeben.

Dörrieloh - Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend, gegen 19:25 Uhr, kam es auf der Landesstraße 347 in Dörrieloh zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, nachdem ein 64-Jähriger aus dem Kreis Minden-Lübbecke aufgrund eines Reifenplatzers mit seinem Unimog in den Gegenverkehr geriet. Hier touchierte er den Pkw einer 40-jährigen Fahrerin und schließlich den Pkw eines 47-jährigen Fahrers. Ein Pkw landete nach dem Unfall im Straßengraben. Der Fahrer des Unimog sowie die 40-Jährige wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Bassum - Auffahrunfall mit Folgen

Drei Fahrzeuge wurden am Donnerstagmorgen um kurz nach 11 Uhr beschädigt, als ein 28-jähriger Lastwagenfahrer an einem Fußgängerüberweg in der Syker Straße anhielt, um ein Kind passieren zu lassen. Der dahinterfahrende 64-jährige Kia-Fahrer hielt ebenfalls an, aber ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation nicht, fuhr auf und schob das mittlere Fahrzeug auf das erste Fahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand; der Sachschaden beträgt ca. 7000 Euro. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass der Kia-Fahrer gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Für ihn ging es zu Fuß weiter und ihn erwartet ein Strafverfahren.

Stuhr-Brinkum - Mopedfahrer schwer verletzt

Ein 39 Jahre alter Mopedfahrer aus Stuhr verletzte sich am Donnerstag gegen 13:20 Uhr schwer, als er in Brinkum aus der Werrastraße rechts am Bahnhof abbiegen wollte. Wahrscheinlich betätigte er seine Vorderradbremse zu stark und stürzte dadurch. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

