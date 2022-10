POL-SO: Nach der Kasse gegriffen

Soest (ots) - Am 19.10.2022 berichteten wir über einen Unfall an der Kreuzung Niederbergheimer Straße/Lübecker Ring. Dabei ist uns ein Fehler unterlaufen. Personen und Fahrzeuge wurden bei der Beteiligung vertauscht. Wir bitten um Entschuldigung. Eine 75-jährige Frau aus Soest war mit ihrem VW-Golf auf der Niederbergheimer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie geradeaus weiter zu fahren. ...

