POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Soest (ots) - Durch einen Zeugen wurde die Polizei am Mittwoch auf eine Sachbeschädigung aufmerksam gemacht. Im Fenster eines Hauses an der Emdenstraße war ein Schild in den Farben der Ukraine und mit dem Spruch: "STOP PUTIN WAR" angebracht. Unbekannte Täter haben mit einer Schusswaffe (wahrscheinlich Luftdruck) auf das Fenster geschossen. Dabei entstand ein etwa zwei Zentimeter großes Loch in der äußeren Scheibe ...

mehr