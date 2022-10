Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.10.2022

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Freitag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw. Ein 18-Jähriger Fahranfänger befuhr die Mindener Straße in Rtg. Ströhen und übersah den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw. Durch die folgende Kollision wurden sowohl der 18-Jährige als auch der 28-Jährige Pkw-Fahrer sowie seine 57-Jährige Beifahrerin leichtverletzt. Zudem wurde der Pkw des 28-Jährigen auf einen weiteren, ebenfalls verkehrsbedingt wartenden, Pkw geschoben, sodass auch an diesem ein Sachschaden entstand. Der 49-Jährige Pkw-Fahrer blieb indes unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Polizeikommissariat Weyhe

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Weyhe ein Pkw in der Angelser Straße in Weyhe kontrolliert. Bei dem 44-jährigen Fahrzeugführer aus Syke wurde im Verlauf der Kontrolle ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,31 Promille, weshalb der 44-jährge Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Mann musste seinen Führerschein vorläufig abgeben.

Verkehrsunfall in der Angelser Straße mit einer schwer verletzten Person

Am Freitag, gegen 11:50 Uhr, kam es in der Angelser Straße in Weyhe zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 75-jährigen Fahrradfahrerin. Ein 37 Jahre alter Mann aus Stuhr befuhr die Angelser Straße in Fahrtrichtung Leeste, als sich aus bislang ungeklärter Ursache dessen Anhänger vom Fahrzeug löste. Der Anhänger rollte auf den Radweg, wo es zu einem Zusammenstoß mit der 75-jährigen Fahrradfahrerin kam. Die Fahrradfahrerin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Verkehrsunfall in Stuhr mit einer leicht verletzten Person

Ein 65 Jahre alter Bremer versuchte am Freitag, gegen 16:53 Uhr, mit seinem Pkw vom Parkplatz des Aldi Marktes in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah der Mann eine 52-jährige Fahrradfahrerin, welche den Radweg in Fahrtrichtung Bremen befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß in dessen Folge sich die Fahrradfahrerin leicht verletzt.

Polizeikommissariat Syke

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Syke-Barrien

Am 28.10.2022 gegen 07:00 Uhr ist es in Syke, OT Barrien, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 27-jährige Sykerin befuhr die Straße "An der Wassermühle" und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung geradeaus in die Sudweyher Straße zu fahren. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 25-jährige Sykerin mit ihrem Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch ein Pkw gegen einen Zaun und ein Verkehrszeichen geschleudert wurde. Die beiden Pkw-Führerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000EUR.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in Bassum

Ein 70-jähriger Motorradfahrer aus Oldenburg befuhr am 28.10.2022 gegen 13:00 Uhr die Straße "Diek" in Bassum und kam hier in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz wurde der 70-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Zwei versuchte Einbrüche in Twistringen

In der Nacht 28./29.10.2022 ist es in Twistringen zu zwei versuchten Einbrüchen gekommen. Kurz nach 03:00 Uhr haben unbekannte Personen in der Georgstraße bei einer Fleischerei versucht die Eingangstür aufzudrücken. Hierdurch wurde die Alarmanlage ausgelöst und der oder die Täter haben die Örtlichkeit, ohne Diebesgut, wieder verlassen. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße ebenfalls eingebrochen wurde. Hier ist die Schiebetür mit Gewalt aufgedrückt und die Bäckerei betreten worden. Der oder die Täter haben jedoch offensichtlich nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter Tel.: 04242-9690 entgegen.

Polizeikommissariat Sulingen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 28.10.2022, gegen 16:45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Rangieren in der Lange Straße Höhe Nr. 28 in Sulingen einen ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen parallel zur Fahrbahn abgestellten Pkw BMW in weiß. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem BMW entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine Frau, die eine handschriftliche Notiz zum möglichen Unfallverursacher an die Geschädigte übergeben hat.

