Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Broiler löst Alarm aus

Kaiserslautern (ots)

Ein Rauchmelder hat in der Nacht zum Freitag in einem Mehrfamilienhaus Alarm geschlagen. Kurz vor 1 Uhr riss der schrillende Melder in der Zschockestraße Anwohner aus dem Schlaf. Im Haus roch es nach Rauch. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten aus. In der betreffenden Wohnung trafen sie auf einen 21-Jährigen. Der Mann hatte sich in einer Bratpfanne ein Hähnchen auf dem Herd zubereitet und war eingeschlafen. Der Broiler brannte an und löste Alarm aus. Zu Schäden kam es durch den missglückten Mitternachtssnack nicht. Die Feuerwehr sorgte für eine ausreichende Durchlüftung der Wohnung. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell