Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Verletzter Radfahrer nach Unfall

Böhl-Iggelheim (ots)

Eine 75-jährige PKW-Fahrerin befuhr am gestrigen Mittag, gegen 12:15 Uhr, die Straße Am Schwarzweiher in Richtung der Einmündung zur Landesstraße 528. An der Einmündung stieß die Frau mit einem den Radweg querenden, bevorrechtigten 40-jährigen Radfahrer zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radfahrer Schmerzen an der Hand und am Knie. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Die 75-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1050 Euro.

