Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein zunächst unbekannter VW-Fahrer die Kurt-Schuhmacher-Brücke in Richtung Mannheim. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der VW einer Kia-Fahrerin auf. Im Anschluss entfernte sich der VW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die 25-jährige Kia-Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt. Im weiteren Verlauf meldete sich der 39-jährige VW-Fahrer jedoch bei der Polizei und gab an, dass sein Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt wurde und der Unfallgegner sich entfernt habe. Vor Ort konnte die Streifenbesatzung den Fahrzeughalter im stark betrunkenen Zustand antreffen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnte dieses als Unfallverursacherfahrzeug der Unfallflucht zugeordnet werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 21.500 EUR geschätzt. Der VW wurde sichergestellt. Der Führerschein des Mannes, der nach bisherigem Stand der Ermittlungen als Unfallverursacher angenommen wird, wurde einbehalten. Der 39-Jährige muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernens vom Unfallort sowie Vortäuschen einer Straftat verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell