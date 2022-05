Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 80-jähriger Fahrzeugführer verursacht Unfall nach medizinischem Notfall

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12:45 Uhr, verlor ein 80-jähriger VW-Fahrer in der Bergstraße, Höhe Gutleuthausstraße, während der Fahrt aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen sowie der Hauswand eines Anwesens. Der Mann musste vor Ort medizinisch versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Sein Führerschein wurde einbehalten bis seine Fahrtauglichkeit durch die zuständige Behörde geprüft wurde. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

