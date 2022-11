Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Schwelbrand in Küche - Bassum, Haustür an Halloween beschädigt ---

Diepholz (ots)

Schwaförden - Diebstahl von Baustelle

In der Zeit von Samstag, 22.10.2022 19:30 Uhr bis Samstag, 29.10.2022 12:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in Schwaförden, Mallinghausen, insgesamt drei Paletten mit ca.182 qm Fliesen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Sulingen - Diebstahl eines Solarwechselrichters

In der Zeit von Freitag 28.10.2022 18:00 Uhr bis Samstag, 29.10.2022 12:00 Uhr entwendeten Unbekannte vom Dach eines Schuppens in Sulingen, Dahlskamp einen Solar Wechselrichter. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro.

Kirchdorf - Diebstahl aus Geräteschuppen und Scheune

In der Zeit von Mittwoch, 26.10.2022 12:00 Uhr bis Samstag, 29.10.2022 18:30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Geräteschuppen in Kirchdorf, Zum Hollberg, Gartengeräte und Werkzeug (Akkuschrauber, Rasenmäher, Werkzeug) im Wert von über 200 Euro. Außerdem wurde in Kirchdorf, Auf dem Brinke, ein Scheunentor aufgebrochen. Ob aus der Scheune etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Durch das Aufbrechen des Scheunentores entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Syke - Brand verhindert

Ein aufmerksamer Hausbewohner hat in der Nacht zum Montag kurz nach 2 Uhr Rauch aus einer Wohnung wahrgenommen und sofort die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr und die Polizei an dem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße eintrafen, drang dichter Rauch aus einer Wohnung. Die Feuerwehr konnte den Schwelbrand auf dem Herd in der Küche schnell löschen. Der 82-jährige Bewohner wurde durch einen Sturz verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Syke - PKW zerkratzt

In der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr, bis Montag, 16.00 Uhr, wurde ein silberner VW Fox, der auf Höhe des Bremer Weges Nr. 3 abgestellt war, mutwillig zerkratzt. Der oder die bisher noch unbekannten Verursacher zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den hinteren Kotflügel und die Beifahrertür. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Haustür beschädigt

Am Montag gegen 19:15 Uhr klingelte eine Gruppe verkleideter Jugendlicher bei einer Hausbewohnerin an der Leipziger Straße. Die Frau wollte den 12 - 15 Jugendlichen nicht aufmachen und nahm kurze Zeit später einen dumpfen Schlag auf die geschlossene Tür wahr. Als die Gruppe sich in Richtung Döhrener Weg entfernt hatte, stellte sie fest, dass der untere Teil der Holztür eingetreten wurde und herausgebrochen war. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell