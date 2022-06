Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht!

Sondershausen (ots)

Am Freitag, den 10.06.2022, gg. 12.30 Uhr, befuhr ein roter Pkw (vermutlich VW Corrado)die Frankenhäuser Straße aus Richtung Berka kommend in Richtung Sondershausen. In Höhe der Hausnummer 68 überholte dieser einen schwarzen Pkw Mercedes. Beim Wiedereinscheren in seine Fahrspur geriet er aus bisher nicht bekannten Gründen ins Schleudern, fuhr quer über die Gegenfahrspur, weiter über den Bordstein sowie den Gehweg und anschließend in einen Zaun. Ein Verkehrsteilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt die Frankenhäuser Straße stadtauswärts befuhr, musste scharf abbremsen, um eine Kollision mit dem vor ihm querenden Pkw zu vermeiden. Nach bisherigen Ermittlungen blieb der Fahrer des roten Pkw bei dem Unfall unverletzt, war jedoch beim Eintreffen der eingesetzten Beamten nicht mehr an der Unfallstelle anzutreffen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen zum Unfallgeschehen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Hinweise hierzu bitte an die PI Kyffhäuser unter der Tel.-Nr. 03632/6610.

