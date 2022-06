Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl auf dem Blobach von Mühlhausen

Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter nutzten die ausgelassene Partystimmung von Jugendlichen in der Nacht vom 11.06. zum 12.06.22, um sich an deren mitgeführten Sachen zu bedienen. Gegen 23:30 Uhr hielten sich bis zu 100 Jugendliche im Bereich "Am Frauentor 3" auf. Hier genossen sie den lauen Frühlingsabend und unterhielten sich. In ihrer Nähe befanden sich mutmaßlich 2 bis 3 ausländische Mitbürger, welche sich unter die Anwesenden gemischt hatten. In einem von der Masse unbeobachteten Moment, sollen diese Personen mehrere Rucksäcke und Taschen entwendet und sich in unbekannte Richtung entfernt haben. Die drei 15- 16jährigen Geschädigten beschrieben die tatverdächtigen jungen Männer mit 170- 180cm groß, von südländischem Aussehen, alle sollen Bartträger gewesen sein. Einer hatte ein weißes T- Shirt an, ein Anderer trug eine auffällige weiße Jacke, mit einem Nike- Schriftzug auf dem Rücken. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität bzw. dem Aufenthaltsort der tatverdächtigen Personen machen können. Hinweise bitte telefonisch an die 03601/4510.

