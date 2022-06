LPI-NDH: Abbiegenden Mopedfahrer übersehen

Leinefelde-Worbis (ots) - In der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte ein Fenster am Leinebad in der Jahnstraße auf, nachdem man zuvor mit einem Stein das Fenster beschädigte. Im Gebäude waren der oder die Täter offensichtlich aber nicht. Bereits am Mittwoch hatte man Beschädigungen am Fenster entdeckt, die auf einen bereits missglückten Einbruch hindeuteten. Zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch keine Angaben möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

