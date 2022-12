POL-MG: Einbruch in Lürrip - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Bachstraße / Urftstraße ist am Montag, 5. Dezember, um 8.16 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer mit einem 44-jährigen Fußgänger zusammengestoßen. Dabei hat der Fußgänger schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenangaben war der Autofahrer von der Bachstraße in die Urftstraße abgebogen. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der gerade die ...

