Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Wer kennt diesen Mann?

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück fahndet nach einem Ladendiebstahl in einem Osnabrücker Modehaus nach einem unbekannten Mann. Bereits am 1. August diesen Jahres stahl der Unbekannte mit einem Komplizen hochwertige Sonnenbrillen aus dem Geschäft in der Fußgängerzone. Das Diebes-Duo entkam zunächst unerkannt, polizeiliche Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung des Mittäters. Der Gesuchte ist weiter unbekannt. Die Polizei in Osnabrück bittet daher in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Hinweise auf diesen Unbekannten geben? Wer kennt den Mann? Der Gesuchte trug zur Tatzeit einen roten Pullover mit der Aufschrift "Tommy Hilfiger". Hinweise werden unter den Telefonnummern 0541/327-2115, -3203 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.

