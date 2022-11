Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: OSnabrück - Einbruch im Kleingartenverein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (18 Uhr) bis Donnerstagmittag (12 Uhr) drang ein Unbekannter gewaltsam in ein Gartenhaus und ein Gerätehaus im Kleingartenverein Süd an der "Hammersenstraße" ein. Der Täter durchsuchte die Räumlichkeiten und stahl Alkohol, ein Fahrrad und Gartenwerkzeug. Anschließend flüchtete der Dieb mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter 0541/327 -3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell