POL-DH: --- Wagenfeld, Schwerer Verkehrunfall - Bruchhausen-Vilsen, Trickdiebstahl - Twistringen, Diebstahl von zwei Pedelecs

Diepholz - Einbruch

Von Sonntag, 17.00 Uhr, bis Montag, 08.45 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Moorstraße eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch ein Fenster ins Haus ein. Die Eingangstür wurde ebenfalls beschädigt. Nachdem sie mehrere Räume durchsucht hatten, verschwanden die Täter unerkannt. Die Täter erbeuteten ein Portemonnaie mit Bargeld, Ausweispapiere und eine Spielkonsole.

Wagenfeld - Schwerer Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden gestern eine Pkw-Fahrerin schwer und ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 54-jähriger Pkw-Fahrer die Hintertorstraße und wollte die Burlager Straße (L345) überqueren. Hierbei übersah er eine 63-jährige Pkw-Fahrerin, die die Burlager Straße befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Die 63-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sie wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber nicht. Der 54-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 30000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bruchhausen-Vilsen - Trickdiebstahl

Am Montag um 11:50 Uhr wurde ein Mann aus Schwarme Opfer eines Trickbetruges. Er kaufte bei ALDI ein und wurde von einem anderen Kunden gebeten, ihm in der Obst- und Gemüseabteilung Ware zu reichen. Wahrscheinlich auf Grund von Sprachbarrieren zeigte der Mann mit dem osteuropäischen Erscheinungsbild auf Weintrauben und Kartoffeln, die der Schwarmer ihm auch gab. Kurze später bemerkte er, dass ihm seine Geldbörse entwendet worden war. Diese wurde aber kurze Zeit später zwischen den Regalen gefunden. Allerdings fehlten dann 380 Euro an Bargeld. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: 1,85 bis 1,90 m groß, stämmige Figur, ca. 60 Jahre alt, grau melierte Haare und bekleidet mit unauffälliger Arbeitskleidung. Hinweise dazu nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Twistringen - Zwei Klapp-Pedelecs entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag; genauer in der Zeit von 21:00 Uhr bis 9:30 Uhr wurden vom einem Grundstück "Am Bahnhof" zwei verschlossen abgestellte Klapp-Pedelecs samt Schloss im Wert von ca. 1600 Euro gestohlen. Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Syke-Barrien - Verkehrsunfall

Ein 22-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Montagabend um 21:10 Uhr aus Richtung Melchiorshausen kommend, nach links in die Sudweyher Landstraße abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 27-jährigen BMW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 27-jährige Weyher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 18000 Euro.

