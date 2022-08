Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Polizei zieht beim Reload Festival positive Bilanz - Twistringen, Automaten-Aufbrecher festgenommen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Reload-Festival / Polizei zieht positive Bilanz

Bei hochsommerlichen Temperaturen feierten rund 12500 Besucher von Donnerstag bis Sonntag das Reload Festival in Sulingen. Die Polizei zieht eine positive Bilanz und blickt auf einen störungsfreien Verlauf mit nur wenigen festivaltypischen Straftaten zurück. Bereits die Anreise am Mittwochnachmittag und Donnerstag verlief ohne Verkehrsbehinderungen. Auch an den Festivaltagen bleib die Verkehrssituation entspannt. Auf dem freizugänglichen Platz vor der Plaza-Bühne feierten am Donnerstagabend rund 6000 Besucher ausgelassen und ohne Störungen oder Vorkommnisse. An den folgenden Tagen verzeichnete die Polizei insbesondere vor der Bühne im Infield wenige Taschendiebstähle. Die Brieftaschen tauchten meistens wieder auf, aber das Bargeld fehlte. Drei Besucher erhielten von der Polizei einen Platzverweis, einen Besucher musste die Polizei in Gewahrsam nehmen. Mit einem Höhenfeuerwerk endete in der Nacht zum Sonntag das Festival. Kurz darauf begann auch die Abreise einiger Besucher. Im Laufe der Hauptabreise am Sonntag kontrollierte die Polizei an mehreren Orten die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. 15 Fahrzeugführer/innen standen unter dem Einfluss von Alkohol und 4 unter Betäubungsmitteleinfluss. Insgesamt blickt die Polizei auf einen störungsfreien, entspannten Verlauf des Reload Festivals zurück.

Stuhr - Transporter aufgebrochen

Im Verlauf des Wochenendes von Freitag bis Sonntag sind Unbekannte über den Zaun auf das Außengelände eines Landmaschinenhandels in Groß Mackenstedt, Im Meer, geklettert. Danach öffneten sie gewaltsam die Hecktür eines Transporters und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Twistringen - Automaten-Aufbrecher gestellt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass in der Theodor-Fontane-Straße gerade ein Zigaretten-Automat in seinem Vorgarten aufgeflext würde. Als die erste Polizeistreife kurze Zeit später eintraf, flüchten zwei Täter in die Dunkelheit. Ein 19-Jähriger konnte versteckt hinter einer Gartenhütte entdeckt und festgenommen werden. Der zweite Täter ist weiterhin flüchtig. Der Festgenommene wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle nach Syke gebracht.

Syke - E-Scooter-Fahrerin verletzt

Am Sonntag um kurz vor 14.00 Uhr wollte eine 73-jährige Autofahrerin von der Bassumer Straße auf die Bassumer Landstraße abbiegen und übersah dabei eine 13-Jährige, die von der Sulinger Straße in die Bassumer Straße fahren wollte. Für beide Sykerinnen zeigte die Ampel grün. Das Mädchen wurde durch den Zusammenprall mit dem Pkw leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 Euro.

