Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht der Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag steckten Unbekannte in der Luisenstraße gegen 16:15 Uhr einen Laubhaufen an, welcher unter einem geparkten PKW lag. Der VW Golf fing daraufhin Feuer und brannte vollständig aus. Neben dem Golf stand ein Seat Ibiza, der ebenfalls durch den Brand beschädigt wurde. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme und der Löscharbeiten der Feuerwehr kam es zu erheblichen örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei in Osnabrück ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

