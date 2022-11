Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/Holzhausen: Zwei Personen leicht verletzt nach Vorfahrtsverstoß

Georgsmarienhütte (ots)

Am Freitagmorgen befuhr ein 30-Jähriger gegen 07:40 Uhr mit seinem VW Golf die "Bruchstraße" in östliche Fahrtrichtung. Beim Einbiegen auf die "Albert-Schweitzer-Straße" missachtete der Mann aus Georgsmarienhütte die Vorfahrt einer von rechts kommenden 18-jährigen Autofahrerin. Infolgedessen kam es zur Kollision zwischen dem VW Golf und einem VW Lupo, bei der beide Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. Der 30-Jährige und die 18-Jährige wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden PKW entstand Sachschaden. Diese waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell