Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Holzhausen - Zeugen gesucht nach Diebstahl

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit vom 30.10.22 (18 Uhr) bis zum 01.11.22 (07 Uhr) wurde in der Straße "Dütesundern" ein privater Verkehrsspiegel gestohlen. Bei dem Spiegel handelte es sich um einen orangen runden Spiegel mit einem Durchmesser von 80cm. Der Spiegel war in 2,5 bis 3 Metern Höhe angebracht.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

