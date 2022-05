Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Überlingen am Ried, Lkr. Konstanz) Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte (16.05./17.05.2022)

Überlingen am Ried (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht in eine Gaststätte auf der Jahnstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen Mitternacht und Dienstagmittag, 12 Uhr, versuchten die Täter erfolglos die Eingangstür der Vereinsgaststätte Siebenschläfer aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Vereinsheims wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell