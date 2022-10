Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unter Alkoholeinfluss vom Unfallort geflüchtet

Schwelm (ots)

Am Sonntagabend konnte eine Fußgängerin in der John-F-Kennedy-Straße einen Verkehrsunfall beobachten. Aufmerksam auf das Geschehen ist sie durch einen lauten Knall geworden. Sie beobachtete einen silbernen Kleinwagen, der frontal in einen in einer Parkbox abgestellten VW gefahren war. Danach beobachtete sie, wie der Fahrer zurück setzte, das Abblendlicht ausschaltete und augenscheinlich versuchte unerkannt vom Unfallort zu fliehen, ohne sich um das Unfallgeschehen weiter zu kümmern. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Der flüchtige Toyota konnte unweit der Unfallstelle geparkt am Fahrbahnrand aufgefunden werden. Die ebenfalls unweite Halteranschrift wurde durch die Streifenbesatzung aufgesucht. Auf Klingeln öffnete der 66-jährige Halter. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert, ein durchgeführter Test verlief positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

