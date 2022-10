Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall beim Abbiegen

Hattingen (ots)

Am Samstagvormittag kam es auf der Straße Wodantal zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der Mann aus Velbert war mit seinem Motorrad in Richtung Velbert unterwegs, als er in Höhe der Einmündung im Eggendahl die vor ihm fahrende Hattingerin in ihrem Ford überholen wollte. Die Fordfahrerin beabsichtigte nach links in die Straße im Eggendahl abzubiegen und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 82-jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

