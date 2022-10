Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Brand an Reiterhof

Herdecke (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag (28.10), gegen 07:00 Uhr, ein Unterstand für Schiedsrichter am Reiterhof in den Eichen in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Brandursache unklar. Der Unterstand brannte vollständig aus. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer wurden aufgenommen.

