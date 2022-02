Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme

Gera (ots)

Am Wochenende wollte ein rumänischer Staatsbürger ein Konto bei einer Geraer Bank eröffnen. Die Überprüfung seines ausgehändigten Passes durch die Bank ergab, dass dieser gefälscht ist. Die Person verließ anschließend die Bankfiliale in unbekannte Richtung. Die korrekten Personalien zur Person und deren Aufenthalt konnten durch die Polizei Gera ermittelt werden. Es konnte festgestellt werden, dass gegen ihn ein internationaler Haftbefehl vorliegt. In der Folge wurde die Person festgenommen. Ihn erwartet nun eine Haftstrafe und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell