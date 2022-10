POL-EN: Sprockhövel- Scheibe an Pkw eingeschlagen

Schwelm (ots) - Am Sonntag (30.10.) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Hauses an der Hattinger Straße ein. Die Täter brachen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine rückliegende Tür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen, ob sie Beute erlangten, ist bisher unbekannt. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: ...

