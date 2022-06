POL-BOR: Borken - Beim Queren kollidiert

Bocholt (ots) - Ein Kunde eines Verbrauchermarkts ist am Samstag in Bocholt einem Taschendiebstahl zum Opfer gefallen. Der Mann hatte sich in einem Geschäft an der Münsterstraße aufgehalten, wo es zwischen 11.20 Uhr und 11.45 Uhr zu der Tat kam. An der Kasse bemerkte der Geschädigte, dass sein Portemonnaie nicht mehr in der Gesäßtasche seiner Hose steckte. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. ...

