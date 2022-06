Polizei Köln

POL-K: 220607-1-K 7-Jähriger von Auto erfasst - Krankenhaus

Köln (ots)

Beim Überqueren der Bernkasteler Straße in Zollstock ist am Montagabend (6. Juni) ein sieben Jahre altes Kind von einem Auto (Fahrer: 32) angefahren worden. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Jungen im Beisein seiner Eltern in eine Klinik. Zeugenaussagen zufolge war der 7-Jährige gegen 18.15 Uhr unvermittelt zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen, als ihn der in Richtung Zollstockgürtel fahrende Mann mit seinem VW Golf frontal erfasste. (sw/al)

