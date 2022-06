POL-K: 220603-6-BAB/REK Überladener Autotransporter auf der A 61 bei Türnich gestoppt

Köln (ots) - Nach einem Raubüberfall am frühen Donnerstagnachmittag (2. Juni) auf einen 40 Jahre alten Mann an der Uferstraße in Mülheim sucht die Kripo Köln dringend Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten gegen 13 Uhr ein polizeibekannter 22-Jähriger und dessen noch flüchtiger Komplize den Geschädigten auf einem Parkplatz mit Faustschlägen und ...

mehr