POL-K: 220606-1-K Polizeipräsenz in der Innenstadt wird Dieben zum Verhängnis

Köln (ots)

Über dem Stuhl hängende Jacken mit Brieftaschen oder Portemonnaies in den Taschen oder Handtaschen, die an der Stuhllehne hängen, laden Profidiebe geradezu ein. Dies verdeutlicht ein Fall von Samstagabend (4. Juni), der für die Bestohlene (58) dank der guten Reaktion einer Polizeistreife gut ausging.

Gegen 23 Uhr waren zwei junge Algerier (beide 19) einer Polizeistreife aufgefallen, als sie über die Schienen der Stadtbahn am Salierring rannten und sich mit einer Damenhandtasche hinter ein Auto hockten. Woher die Tasche stammte, klärte sich wenig später, als eine Frau auf der Wache den Diebstahl ihrer Handtasche anzeigen wollte. Diese hatte sie in einem Restaurant in Tatortnähe über die Stuhllehne gehängt.

Die wohnungslosen Tatverdächtigen sollen einem Haftrichter vorgeführt werden. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell