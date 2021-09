Polizei Warendorf

POL-WAF: Westbevern- Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Radfahrern

Warendorf (ots)

Am 20.09.2021, gegen 19:30 Uhr, befuhren zwei Rennradfahrer den Radweg parallel zur L811 von Ostbevern- Brock in Richtung Westbevern. Der Radweg kreuzt im Bereich der Bauernschaft Riehenhaar eine Zufahrtsstraße. Hier ist der Radweg untergeordnet. Der 43- Jährige aus Münster und der 42- Jährige aus Ratingen kreuzten den Bereich ohne die Vorfahrtsregelung zu beachten. Eine 58- Jährige aus Ostbevern beabsichtigte mit ihrem Pkw von Westbevern kommend die Zufahrtsstraße zu befahren. Sie konnte den beiden Rennradfahrern nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und den beiden Rädern, wodurch beide Männer schwer stürzten. Sie wurden schwerverletzt umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Der Bereich der L 811 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis 20:50 Uhr vollständig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

