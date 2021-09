Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Versammlungen in der Gemeinden Oelde, Beckum und Ahlen-Dolberg. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 18.09.2021, 16.23 Uhr.

Warendorf (ots)

Auch nach der Abschlussmeldung zu den geplanten Versammlungen am Samstagnachmittag (18.09.2021) in Oelde, Beckum und Ahlen-Dolberg zieht die Polizei Bilanz.

Die Versammlung "Rettungskette für Menschenrechte von der Nordsee bis zum Mittelmeer" verlief friedlich und störungsfrei. An der Kette, die durch das Stadtgebiet Oelde führte, nahmen rund 650 Personen teil. An der Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz in Oelde waren rund 200 Personen zugegen. In Ahlen-Dolberg waren 50 Personen dabei und in Beckum rund 180.

